Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. В частности, на саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года было заявлено о необходимости установления полноценного перемирия до конца года. Однако украинские силовики регулярно нарушают режим тишины.
«Идет обстрел поселка шахты "6/7" из тяжелого вооружения. Три прилета по адресу Мира, 21. Упало порядка 20 мин калибра 120 миллиметров. Поселок "6/7" обесточен», — сообщил Приходько.
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По его данным, оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения — в 40 километрах к северу от Донецка — и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. Там расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.