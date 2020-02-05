Украинские силовики 5 февраля обстреляли из минометов окраины подконтрольного Донецкой Народной Республике города Горловки, в результате чего был обесточен поселок. Об этом сообщил глава администрации Иван Приходько, передает РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил дело после минометного обстрела Горловки © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«Идет обстрел поселка шахты "6/7" из тяжелого вооружения. Три прилета по адресу Мира, 21. Упало порядка 20 мин калибра 120 миллиметров. Поселок "6/7" обесточен», — сообщил Приходько.

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По его данным, оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения — в 40 километрах к северу от Донецка — и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. Там расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.