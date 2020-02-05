Более сорока населенных пунктов в двух областях Украины были обесточены из-за непогоды. Об этом 5 февраля сообщил пресс-центр Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям

Синоптики рассказали, когда на Украину придет настоящая морозная зима © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк сообщил, что 5 февраля на Украине ожидается сильный снег (прирост снежного покрова до 10-20 см), порывы ветра 15-20 м/с, метель, снежные заносы и гололедица.

«В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях», — говорится в сообщении.

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В частности, в Одесской области без света остались 24 населенных пункта, а в Ивано-Франковской — 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что для обеспечения движения на автодорогах были привлечены 578 единиц техники.