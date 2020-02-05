Ранее Укргидрометцентр сообщил, что 5 февраля на Украине ожидается сильный снег (прирост снежного покрова до 10-20 см), порывы ветра 15-20 м/с, метель, снежные заносы и гололедица.
«В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях», — говорится в сообщении.
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В частности, в Одесской области без света остались 24 населенных пункта, а в Ивано-Франковской — 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также отмечается, что для обеспечения движения на автодорогах были привлечены 578 единиц техники.