Во вторник вечером, 4 февраля, в Таврическом микрорайоне Херсона на улице Покрышева у греко-католического храма обнаружено тело неизвестного мужчины, рядом с ним найден обрез охотничьего ружья. Об этом говорится на сайте херсонской полиции

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