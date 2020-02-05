Погибший был в камуфляже, у него зафиксировано огнестрельное ранение головы. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции, работники следственного управления и управления уголовного розыска областного главка полиции, эксперты-криминалисты, уточняется в сообщении на сайте.
Издание «Типичный Херсон» пишет, что у храма произошло самоубийство.
«Просто перед воротами лежало тело мужчины в камуфляжной одежде с простреленной головой. Рядом валялся обрез охотничьего ружья. В соцсетях сразу же поползли слухи об ужасном убийстве. Однако эту версию развенчал выезд оперативников и следователей. К осмотру места происшествия привлекли разыскную собаку. Пес, натасканный брать след убийц, покрутился возле тела погибшего и остановился у его руки», — сообщает издание.
Открыто уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины с отметкой «самоубийство».