Жителей сегодняшней Западной Украины в первых австро-венгерских концлагерях Европы (Терезине и Талергофе) уничтожали за то, что они относили себя к общерусской культуре. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Яков Головацкий.

Больше комментариев от Богдана Безпалько читайте в Telegram-канале Украина.ру.

«Православный и русский будитель Алексий Кабалюк писал, что "вместе с православием возрождается русскость". Максим Сандович умирал со словами "я русский"», — указал Безпалько.

По его словам, русских галичан могли мучительно убить только за подозрение в том, что они считают себя русскими, например из-за наличия в доме томика стихов Пушкина или открытки.

Политолог подчеркнул, что этих людей уничтожали превентивно при открытой и радостной поддержке галичан, считавших себя украинцами.

Специалист добавил, что поскольку русских людей Украины уничтожают и сегодня, они нуждаются в воссоединении с остальной Россией, ради которого и проводился референдум в Крыму и в Донбассе.