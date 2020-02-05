Более того, напомнил эксперт, лозунг «Единая Русь — от Карпат до Камчатки» придумал не тамбовский или вологодский интеллигент, а галичанин Яков Головацкий.
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«Православный и русский будитель Алексий Кабалюк писал, что "вместе с православием возрождается русскость". Максим Сандович умирал со словами "я русский"», — указал Безпалько.
По его словам, русских галичан могли мучительно убить только за подозрение в том, что они считают себя русскими, например из-за наличия в доме томика стихов Пушкина или открытки.
Политолог подчеркнул, что этих людей уничтожали превентивно при открытой и радостной поддержке галичан, считавших себя украинцами.
Специалист добавил, что поскольку русских людей Украины уничтожают и сегодня, они нуждаются в воссоединении с остальной Россией, ради которого и проводился референдум в Крыму и в Донбассе.