С 29 января по 4 февраля Помпео посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
В посольстве КНР заявили, что турне американского госсекретаря «насыщено злонамеренным подстрекательством и клеветой» и якобы обличило его личную враждебность к Китаю.
Так, по данным диппредставительства, на совместной пресс-конференции со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в Ташкенте 3 февраля Помпео заявил, что намерен обсудить внутренние дела Китая с министрами иностранных дел государств Центральной Азии.
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«Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведению и шантажу Помпео… Помпео в очередной раз на практике доказал, что он действительно зачинщик проблем в мире», — говорится в сообщении.
Там также предупредили, что «любые попытки клеветать на Китай и сеять раздоры в дружественных отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии обречены на поражение».