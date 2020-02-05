Китайское посольство в Узбекистане считает турне госсекретаря США Майкла Помпео по странам Евразии попыткой подстрекательства против Китая. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии 4 февраля

Помпео пообещал Узбекистану $1 млн на финансовые реформы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В посольстве КНР заявили, что турне американского госсекретаря «насыщено злонамеренным подстрекательством и клеветой» и якобы обличило его личную враждебность к Китаю.

Так, по данным диппредставительства, на совместной пресс-конференции со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в Ташкенте 3 февраля Помпео заявил, что намерен обсудить внутренние дела Китая с министрами иностранных дел государств Центральной Азии.

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«Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведению и шантажу Помпео… Помпео в очередной раз на практике доказал, что он действительно зачинщик проблем в мире», — говорится в сообщении.

Там также предупредили, что «любые попытки клеветать на Китай и сеять раздоры в дружественных отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии обречены на поражение».