Сенат США в своем большинстве выступает против проекта газопровода «Северный поток – 2», однако введение конкретных санкций будет определять Администрация президента. Об этом сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Крис Кунс сообщил РИА Новости 5 февраля, комментируя возможность введения новых санкций

США могут ввести новые санкции против «Северного потока -2» - газета Handelsblatt © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Я не могу предоставить вам информацию о том, что может произойти в будущем, но в Сенате имеется широкая оппозиция проекту "Северный поток – 2" в связи с его возможным влиянием на энергетическую независимость некоторых очень уязвимых европейских государств», — заявил Кунс.

При этом он уточнил, что вопрос введения конкретных санкции против компаний лежит в зоне ответственности исполнительной власти.

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В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке «Северного потока – 2».