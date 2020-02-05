Накануне, 4 февраля, появилась информация о том, что Конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.
«Я не могу предоставить вам информацию о том, что может произойти в будущем, но в Сенате имеется широкая оппозиция проекту "Северный поток – 2" в связи с его возможным влиянием на энергетическую независимость некоторых очень уязвимых европейских государств», — заявил Кунс.
При этом он уточнил, что вопрос введения конкретных санкции против компаний лежит в зоне ответственности исполнительной власти.
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В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке «Северного потока – 2».