«Подтвержденные случаи новых заболеваний — 24 363 в Китае, 182 за границей. Смертность: 491 человек в Китае, 1 за границей. Выздоровело 892 человека. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 185 555 человек», — уточнили чиновники от медицины.
В декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.
Накануне 144 россиянина вылетели из китайского Уханя двумя самолетами ВКС. Их сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние россиян непрерывно контролируется.