За минувшие сутки число жертв коронавируса выросло до 492 человек, а общее количество зараженных превысило планку в 24 тысячи человек. Об этом 5 февраля сообщает Госагентство Китая по вопросам здравоохранения

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