По версии следствия, чиновник через посредника требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен (около $99,5 тысячи) за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.
«Руководитель управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен (почти $80 тысяч)», — заявили в Госбюро расследований.
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Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Фамилия задержанного не уточняется.
При этом УНН со ссылкой на источник сообщает, что задержан начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина Украины Игорь Новосел.