Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали в Киеве начальника одного из управлений секретариата кабинета министров при получении взятки в размере почти $80 тысяч. Об этом 4 февраля сообщили на сайте ГБР

«Только не увольняйте». Подчиненный предложил главе Госрезерва крупную взятку «Руководитель управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен (почти $80 тысяч)», — заявили в Госбюро расследований. Больше новостей о коррупции на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Фамилия задержанного не уточняется. При этом УНН со ссылкой на источник сообщает, что задержан начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина Украины Игорь Новосел.