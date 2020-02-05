Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Зеленский оскорбил память десятков миллионов жителей России и стран СНГ.
Больше новостей об отношениях Украины и Израиля читайте в Telegram-канале Украина.ру.
«Друзья мои, вы же обвиняете сейчас Россию в преступлениях Советского Союза. И я это прекрасно понимаю. Поэтому нельзя сказать: мол, в этом они наследники, а в этом — не наследники», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, не пытается ли Россия «приватизировать» наследие СССР.
Лион напомнил, что правопреемницей Советского Союза является Российская Федерация, которая таким образом унаследовала и всё хорошее, и всё плохое, что сделал СССР.