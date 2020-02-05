Нельзя обвинять Россию в преступлениях СССР и одновременно претендовать на его достижения. Об этом заявил посол Израиля на Украине Джоэл Лион в недавнем интервью изданию «Левый берег»

Эскин о визите Нетаньяху в Москву: В Израиле хорошие отношения с Россией — электоральный козырь © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Зеленский оскорбил память десятков миллионов жителей России и стран СНГ.

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«Друзья мои, вы же обвиняете сейчас Россию в преступлениях Советского Союза. И я это прекрасно понимаю. Поэтому нельзя сказать: мол, в этом они наследники, а в этом — не наследники», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, не пытается ли Россия «приватизировать» наследие СССР.

Лион напомнил, что правопреемницей Советского Союза является Российская Федерация, которая таким образом унаследовала и всё хорошее, и всё плохое, что сделал СССР.