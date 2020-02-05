Второй военный самолет с российскими гражданами вылетел из китайского города Ухань, на его борту 64 человека. Об этом в ночь на 5 февраля сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс»

Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире © Facebook, Алексей Калиниченко Таким образом, двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека. На борту самолетов находятся военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, они осуществляют непрерывный контроль состояния перевозимых людей. Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру. Минобороны РФ проводит операцию по эвакуации российских граждан из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Военные выделили пять транспортных самолетов Ил-76МД. Эвакуируемые из Китая россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.