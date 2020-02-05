Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире
Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире
© Facebook, Алексей Калиниченко
Накануне вечером из Ухани вылетел первый российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он доставит в Россию 80 человек.

Таким образом, двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека.

На борту самолетов находятся военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, они осуществляют непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

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Минобороны РФ проводит операцию по эвакуации российских граждан из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Военные выделили пять транспортных самолетов Ил-76МД.

Эвакуируемые из Китая россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

 