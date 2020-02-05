Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом 4 февраля сообщает Censor.net.

Армия на износе. Срочники и контрактники уже не обеспечивают боеготовности ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк рассказал, что у украинских военных нет желания наступать и побеждать, они способны только принимать бой и погибать.

При этом, по его мнению, сейчас ВСУ представляют собой «отрыжку совкового рабства».

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Также бывший участник боевых действий назвал бывшего украинского президента Петра Порошенко «вором и государственным преступником», а нынешнего лидера страны Владимира Зеленского «хорошим, но наивным парнем».

Зигфрид является выходцем из семьи советских эмигрантов. До конфликта в Донбассе он служил в немецкой армии, а пять лет назад приехал на Украину. Он принимал участие в боевых действиях вблизи поселка Водяное, неподалеку от Мариуполя.