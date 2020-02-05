«Тюменский загородный центр полностью готов к приему соотечественников, прибывающих на карантин из Китая. Карантин — обязательная процедура», — говорится в материале оперативного штаба Тюменской области по профилактике короновируса.
В загородном центре под Тюменью эвакуированным предстоит провести 14 дней.
В номерах их ждут фрукты, чай, бутилированная вода, книги и настольные игры.
«Для каждого подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание — детям. В номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки», — отметили в штабе.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.
Прибывшая во вторник в Тюмень руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заверила, что в учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера. Закуплены игрушки, поставлены телевизоры. Вокруг реабилитационного центра выставлены два периметра ограждения.
В декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 тысяч 704 человек, 427 человек погибли.
Накануне 144 россиянина вылетели из китайского Уханя двумя самолетами ВКС. Их сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние россиян непрерывно контролируется.