Загородный центр под Тюменью готов принять россиян, которых эвакуируют из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Интерфакс»

Коронавирус объединяет: Кишинев и Тирасполь будут сотрудничать в борьбе с инфекцией © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В загородном центре под Тюменью эвакуированным предстоит провести 14 дней.

В номерах их ждут фрукты, чай, бутилированная вода, книги и настольные игры.

«Для каждого подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание — детям. В номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки», — отметили в штабе.

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Прибывшая во вторник в Тюмень руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заверила, что в учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера. Закуплены игрушки, поставлены телевизоры. Вокруг реабилитационного центра выставлены два периметра ограждения.

В декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 тысяч 704 человек, 427 человек погибли.

Накануне 144 россиянина вылетели из китайского Уханя двумя самолетами ВКС. Их сопровождают военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Состояние россиян непрерывно контролируется.