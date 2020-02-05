Сегодня за противоречиями между Москвой и Минском пристально следят не только прямые конкуренты России и Белоруссии, но и те страны, которые присматриваются к членству в Евразийском Союзе. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский: Необходимо провести ревизию Союзного договора России и Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

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Шпаковский считает, что к знаковым датам (единение народов Беларуси и России в апреле, или к 75-летию Победы), Москва и Минск точно выйдут на какие-то договоренности в вопросе нефти газа, причем это может произойти и раньше.

Говоря о дальнейшей судьбе Союзного государства, политолог отметил, что его нужно оставлять как флагман интеграционных процессов в форме союза Белоруссии и России, а вопросы нефти и газа решать в фарватере права ЕАЭС.