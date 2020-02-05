Ранее большой скандал спровоцировала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства. На них человек с голосом главы Кабмина заявляет, что глава государства Владимир Зеленский не разбирается в экономике.
«Если Коломойский хочет Маркарову или Витренко, или Авакова, Пинчук и Сорос тоже ищут своего кандидата», — сказал он.
По его словам, МВФ, Джордж Сорос, Виктор Пинчук и другие выступили в поддержку Гончарука, объясняя Зеленскому, что отправлять премьера в отставку перед форумом в Давосе нецелесообразно: если поехать без министра, можно не привлечь инвестиции.
Но с другой стороны, многие из защитников поняли, что Гончарук собрал очень много негатива, поэтому сейчас Сорос ищет человека, который мог бы заменить Гончарука, подчеркнул Царев.
К тому же Сорос недоволен еще и утечкой информации раньше времени о передаче в эксплуатацию железной дороги немцам, из-за чего финансисту придется прописывать для Украины более льготные условия, заключил собеседник издания.