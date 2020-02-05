Олигарх Игорь Коломойский вместо Алексея Гончарука хочет видеть на посту премьера Украины или министра финансов Оксану Маркарову, или исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, или главу МВД Арсена Авакова. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Telegram-каналу Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский не разбирается в экономике.

«Если Коломойский хочет Маркарову или Витренко, или Авакова, Пинчук и Сорос тоже ищут своего кандидата», — сказал он.

По его словам, МВФ, Джордж Сорос, Виктор Пинчук и другие выступили в поддержку Гончарука, объясняя Зеленскому, что отправлять премьера в отставку перед форумом в Давосе нецелесообразно: если поехать без министра, можно не привлечь инвестиции.

Но с другой стороны, многие из защитников поняли, что Гончарук собрал очень много негатива, поэтому сейчас Сорос ищет человека, который мог бы заменить Гончарука, подчеркнул Царев.

К тому же Сорос недоволен еще и утечкой информации раньше времени о передаче в эксплуатацию железной дороги немцам, из-за чего финансисту придется прописывать для Украины более льготные условия, заключил собеседник издания.