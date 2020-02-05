Единственной акцией протеста, которая всерьез напугала белорусского лидера Александра Лукашенко, были выступления против введения так называемого налога на тунеядство. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

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«Если сейчас из-за отсутствия нефти и нефтепродуктов экономика обрушится до уровня 50 долларов в месяц или меньше, народ начнет предъявлять претензии не России. Он не станет телевизор слушать», — подчеркнул Безпалько.

Даже если Лукашенко будет проводить антироссийскую пропаганду, добавил политолог, белорусское общество будет предъявлять ему претензии в том, что он не смог договориться с Москвой, будучи главой государства.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.