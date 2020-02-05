Для режима Лукашенко, продолжил эксперт, реальной угрозой являются социальные бунты: если в Белоруссии по тем или иным причинам обрушится экономика, население перестанет быть равнодушным и снесет его.
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«Если сейчас из-за отсутствия нефти и нефтепродуктов экономика обрушится до уровня 50 долларов в месяц или меньше, народ начнет предъявлять претензии не России. Он не станет телевизор слушать», — подчеркнул Безпалько.
Даже если Лукашенко будет проводить антироссийскую пропаганду, добавил политолог, белорусское общество будет предъявлять ему претензии в том, что он не смог договориться с Москвой, будучи главой государства.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.