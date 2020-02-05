Перед визитом в Киев 3 февраля Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает следить за положением крымских татар.
По мнению Золотарева, ввиду нежелания турецкого лидера портить отношения с Москвой, он может направить материальную помощь крымско-татарским студентам и на культурные цели, но не больше.
«Возможно, он будет оказывать какую-то финансовую помощь, но делать это будет осторожно, чтобы не испортить отношения с Россией по этому вопросу. Так что Эрдоган может заявлять что угодно, но он будет обходить острые углы и избегать таких действий, которые могут создать опасную ситуацию», — отметил эксперт.
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Он также убежден, что при президенте Украины Владимире Зеленском тема крымских татар в политике Киева будет занимать куда меньшее место, чем при экс-главе государства Петре Порошенко. Знаковым свидетельством в пользу этого политолог считает прекращение госфинансирования крымско-татарского канала ATR.
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