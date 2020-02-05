Политолог Андрей Золотарев считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет осторожен в вопросе крымских татар, чтобы не испортить отношения с Россией. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 3 февраля

Золотарев рассказал, чего хотят друг от друга Анкара и Киев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По мнению Золотарева, ввиду нежелания турецкого лидера портить отношения с Москвой, он может направить материальную помощь крымско-татарским студентам и на культурные цели, но не больше.

«Возможно, он будет оказывать какую-то финансовую помощь, но делать это будет осторожно, чтобы не испортить отношения с Россией по этому вопросу. Так что Эрдоган может заявлять что угодно, но он будет обходить острые углы и избегать таких действий, которые могут создать опасную ситуацию», — отметил эксперт.

Больше новостей о крымских татарах читайте в Telegram-канале Украина.ру

Он также убежден, что при президенте Украины Владимире Зеленском тема крымских татар в политике Киева будет занимать куда меньшее место, чем при экс-главе государства Петре Порошенко. Знаковым свидетельством в пользу этого политолог считает прекращение госфинансирования крымско-татарского канала ATR.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.