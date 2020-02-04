Киноактера Киану Ривза разместили на фотографии «Обед на небоскребе» в учебнике по истории, чтобы привлечь внимание украинских школьников к предмету. Об этом 4 февраля в Facebook заявил автор пособия Игорь Щупак

Киану Ривз строил небоскреб в 30-х годах прошлого века — украинский учебник ©

Фотография, к которой с помощью фотошопа прикрепили киноактера, иллюстрирует главу «Смена статуса США в мире после Первой мировой войны».

«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его», — написал Щупак.

По словам автора, он пытается привлечь внимание учеников к истории с помощью разных мемов и исторических анекдотов.

Первым кинозвезду на фото в учебнике заметил ученик 10-го класса в прошлом году.