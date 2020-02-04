Ривз попал в учебник Всемирная история» для 10 класса, вышедший в свет в 2018 году.
Фотография, к которой с помощью фотошопа прикрепили киноактера, иллюстрирует главу «Смена статуса США в мире после Первой мировой войны».
«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его», — написал Щупак.
По словам автора, он пытается привлечь внимание учеников к истории с помощью разных мемов и исторических анекдотов.
Первым кинозвезду на фото в учебнике заметил ученик 10-го класса в прошлом году.