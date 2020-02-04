Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) перестала отправлять самолеты в Китай из-за эпидемии коронавируса. Об этом 4 февраля сообщила в Facebook пресс-служба МАУ

Коронавирус - инструмент США по уничтожению мировой экономики? - видео ©

Последний рейс по маршруту Санья-Киев авиаперевозчик выполнил во вторник, 4 февраля. Этим бортом из Китая на Украину прилетели 247 человек.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

После прибытия в аэропорт «Борисполь» экипаж и пассажиров их осмотрел врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения.

«На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию… Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будут утилизированы», — сообщили в компании.

По данным ВОЗ на 4 февраля, количество заболевших по всему миру превысило 17,3 тысячи человек. Скончалось 427 заболевших. За пределами КНР зарегистрировали 153 случая в более 20 странах.