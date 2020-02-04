Ограничения будут действовать до тех пор, пока ситуация в Китае не нормализуется.
Последний рейс по маршруту Санья-Киев авиаперевозчик выполнил во вторник, 4 февраля. Этим бортом из Китая на Украину прилетели 247 человек.
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После прибытия в аэропорт «Борисполь» экипаж и пассажиров их осмотрел врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения.
«На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию… Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будут утилизированы», — сообщили в компании.
По данным ВОЗ на 4 февраля, количество заболевших по всему миру превысило 17,3 тысячи человек. Скончалось 427 заболевших. За пределами КНР зарегистрировали 153 случая в более 20 странах.