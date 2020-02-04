Как и герой популярного новогоднего фильма, безработный 32-летний мужчина перед тем, как попасть в чужую квартиру, изрядно выпил.
Однако в отличие от Жени Лукашина, у которого оказались подходящие ключи, незваный гость дверные замки взломал.
Дальше все шло почти по сценарию «Иронии судьбы»: пьяный мужчина улегся спать в чужую постель. Из квартиры, впрочем, ничего не пропало.
Прокуратура тем не менее возбудила дело по статье 122 УК Украины («Незаконное проникновение в жилище»).
Запорожскому «Лукашину» грозит три года лишения свободы. Совпадает ли его адрес с адресом взломанной квартиры, в сообщении не уточняется.