Жительница города Токмак Запорожской области, вернувшись домой, обнаружила в своей постели незнакомого мужчину. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры

Как и герой популярного новогоднего фильма, безработный 32-летний мужчина перед тем, как попасть в чужую квартиру, изрядно выпил.

Однако в отличие от Жени Лукашина, у которого оказались подходящие ключи, незваный гость дверные замки взломал.

«Ирония судьбы»: Как один фильм победил всех украинских чиновников © РИА Новости, В. Алисов | Перейти в фотобанк

Прокуратура тем не менее возбудила дело по статье 122 УК Украины («Незаконное проникновение в жилище»).

Запорожскому «Лукашину» грозит три года лишения свободы. Совпадает ли его адрес с адресом взломанной квартиры, в сообщении не уточняется.