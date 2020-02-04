Абхазия ограничит въезд в страну мигрантов из-за активного распространения китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом во вторник, 4 января, сообщило издание Sputnik Абхазия

С 4 февраля ограничения на въезд мигрантов и лиц, приравниваемых к мигрантам, введены на на КПП «Псоу» и «Ингур».

«Это сделано для того, чтобы защитить население Абхазии от завоза коронавирусной инфекции, которая приобретает широкий масштаб. Все мигранты не будут впускаться вне зависимости от состояния здоровья. Сейчас Министерство здравоохранения и соцобеспечения Абхазии не имеет возможности регистрации коронавирусной инфекции», — рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Ограничения на въезд не коснутся людей, имеющих гражданство Абхазии или справку о подаче документов на получение гражданства.

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Снова открыть границу Абхазия планирует тогда, когда Всемирная организация здравоохранения снимет режим ЧС.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.