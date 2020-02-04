До 31 декабря этого года рентная ставка будет составлять 5%, а до конца следующего — 8%.
Инициатор законопроекта №2241 — премьер-министр Алексей Гончарук. Он предложил уменьшить размер ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.
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Раньше эта ставка составляла 25% от стоимости товарной продукции горного предприятия. За законопроект проголосовали 290 нардепов.
Незаконная добыча янтаря на Украине процветает в Ровенской, Волынской и частично Житомирской областях, в которых есть целые анклавы, где не действуют украинские законы.