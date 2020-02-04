Концерт Джамалы должен был состояться в Ереване 14 февраля, но 31 января артистка сообщила об отмене мероприятия. Представители певицы обвинили организаторов, армянскую компанию Dream project, в несоблюдении пунктов договора.
По словам менеджеров Джамалы, Dream project, не перечислив артистке аванс, начали рекламную кампанию и продажу билетов. Как утверждает PR-директор певицы Денис Козловский, организатор заявил, что не может перечислить средства, так как счет Джамалы принадлежит азербайджанскому банку в Лондоне.
Больше новостей из стран СНГ читайте в Telegram-канале Украина.ру
Представитель организатора ереванского концерта Dream project Айк Андреасян рассказал, в качестве альтернативы переводу на азербайджанский счет менеджер певицы предложил передать деньги наличными частному лицу в Тбилиси, на что компании не позволили пойти юристы.