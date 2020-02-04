Первый концерт украинской певицы Джамалы в Ереване отменен из-за конфликта команды артистки с организаторами. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщило издание Sputnik Армения

Семья «украинской патриотки» певицы Джамалы процветает в Крыму состояться в Ереване 14 февраля, но 31 января артистка сообщила об отмене мероприятия. Представители певицы обвинили организаторов, армянскую компанию Dream project, в несоблюдении пунктов договора.

По словам менеджеров Джамалы, Dream project, не перечислив артистке аванс, начали рекламную кампанию и продажу билетов. Как утверждает PR-директор певицы Денис Козловский, организатор заявил, что не может перечислить средства, так как счет Джамалы принадлежит азербайджанскому банку в Лондоне.

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Представитель организатора ереванского концерта Dream project Айк Андреасян рассказал, в качестве альтернативы переводу на азербайджанский счет менеджер певицы предложил передать деньги наличными частному лицу в Тбилиси, на что компании не позволили пойти юристы.