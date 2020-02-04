Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире
Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире
© Facebook, Алексей Калиниченко
В районе Яньцзы об опасности людей предупреждает летающий квадрокоптер, который транслирует через прикрепленный к нему мегафон аудиозапись.

Власти района просят местных жителей не выходить на улицу без необходимости. Если же покинуть свой дом все-таки пришлось, то необходимо надеть маску.

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Артисты Пекинской оперы записали музыкальную композицию, которая также посвящена борьбе с коронавирусом. Пекинцам рекомендуют отменить все встречи, носить медицинские маски и тщательно мыть руки.

«И тогда посмотрим, будет ли дальше распространяться коронавирус или нет!» — говорится в песне.

По данным ВОЗ на 4 февраля, количество заболевших по всему миру превысило 17,3 тысячи человек. Скончалось 427 заболевших. За пределами КНР зарегистрировали 153 случая в более 20 странах.

 

 

 