В районе Яньцзы об опасности людей предупреждает летающий квадрокоптер, который транслирует через прикрепленный к нему мегафон аудиозапись.
Власти района просят местных жителей не выходить на улицу без необходимости. Если же покинуть свой дом все-таки пришлось, то необходимо надеть маску.
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Артисты Пекинской оперы записали музыкальную композицию, которая также посвящена борьбе с коронавирусом. Пекинцам рекомендуют отменить все встречи, носить медицинские маски и тщательно мыть руки.
«И тогда посмотрим, будет ли дальше распространяться коронавирус или нет!» — говорится в песне.
По данным ВОЗ на 4 февраля, количество заболевших по всему миру превысило 17,3 тысячи человек. Скончалось 427 заболевших. За пределами КНР зарегистрировали 153 случая в более 20 странах.