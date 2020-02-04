В совместном отчете Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб Министерства обороны республики Россия названа «самой большой угрозой безопасности Литвы».
В документе также была затронута строящаяся в Гродненской области Белорусская АЭС, созданием которой занимается «Росатом». По мнению литовских спецслужб, АЭС «не соответствует международным стандартам безопасности».
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«Росатом» же литовцы обвинили в якобы игнорировании неблагоприятных выводов международных и белорусских экспертов, а также небрежном отношении к требованиям экспертов по строительству и сокрытии инцидентов.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в Евросоюзе. Белоруссия, в свою очередь, заявляет, что станция будет построена несмотря на протесты соседей.