Издание назвало имена политиков и бизнесменов Украины, в распоряжении которых есть частные военные структуры.
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«Они являются провокаторами, и среди них Коломойский, Ахметов, Пинчук, Коболев, Аваков и даже Кличко, который последнее время содержит С-14, особенно Киевское отделение, для собственных целей», — говорится в сообщении.
Telegram-канал утверждает, что именно они мешают добиться поставленных Зеленским целей на востоке страны.
Недавно в эфире телеканала «112 Украина» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил, что Украине угрожает распад на пять частей, который якобы готовят олигархи, создавшие собственные частные армии.