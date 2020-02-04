Вооруженным силам Украины (ВСУ) мешают выполнять приказы президента большое количество частных армий, подконтрольных украинским олигархам. Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал «Источники шаурмы Зеленского»

Издание назвало имена политиков и бизнесменов Украины, в распоряжении которых есть частные военные структуры.

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«Они являются провокаторами, и среди них Коломойский, Ахметов, Пинчук, Коболев, Аваков и даже Кличко, который последнее время содержит С-14, особенно Киевское отделение, для собственных целей», — говорится в сообщении.

Telegram-канал утверждает, что именно они мешают добиться поставленных Зеленским целей на востоке страны.