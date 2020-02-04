Волкер подал в отставку в прошлом году, оказавшись замешанным в скандале с обвинением президента США Дональда Трампа в давлении на Зеленского. Зеленский ранее на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео попросил Вашингтон найти ему замену.
«Трудно Зеленскому. Приказов нет прямых. Назначьте кого-то вместо Волкера. Невозможно работать президентом Украины, когда нет кого-то, кто дает прямые приказы», — пояснил эксперт.
Комментируя итоги встречи, Куликов отметил, что очень показательными были реплики Помпео о том, будто бы США ценит, что Украина кормит Евросоюз и что она поддерживает газотранспортную систему, позволяющую Европе согреваться.
Политолог также обратил внимание на совместные заявления Зеленского и Помпео о том, что Киев и Вашингтон будут вместе решать проблему украинского суверенитета.
В качестве резюме поездки Помпео специалист привел слова комментировавшего встречу телеканала CNN о стратегической важности Украины, которая выступает в качестве «демократического кинжала в сердце российского самодержавия».