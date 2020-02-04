Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал во вторник во время посещения Добруша, как вести себя людям, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом пишет во вторник, 4 февраля, Sputnik-Белоруссия

«Нам стоит тревожиться. Но только в одном — мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Все остальное — за Минздравом. Если мы не пылим, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом», — заявил он.

Лукашенко с положительной стороны оценил то, что в Белоруссии не возникло ажиотажа и массовой скупки медицинских масок.

«Никто не бегает, не мечется. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно», — заключил глава государства.

Лукашенко отметил, что коронавирус опасен, однако следует учитывать, что на этой проблеме наживаются многие компании.

«Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать», — добавил он.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.