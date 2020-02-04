Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет не пойдет на сделку с совестью, если такой вопрос встанет, пока он работает на своей должности. Об этом 4 февраля он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Узник совести Василий Муравицкий: Хочу вернуться к работе – писать книги и статьи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Скажем так, я допускаю, что могу через пару лет устать, если честно. Но с другой стороны, я чувствую этот азарт по внедрению проектов, и я понимаю, что очень тяжело будет уйти, "недовнедрив" какой-то крутой большой проект, в который ты инвестировал много сил и стараний», — заявил он.

При этом Дубилет отметил, что если он увидит, что ему приходится переступать через свои моральные ценности, то есть, если где-то нужно идти на компромисс с совестью, он однозначно уволится.