Министр отметил, что будет работать, пока будет это правительство.
«Скажем так, я допускаю, что могу через пару лет устать, если честно. Но с другой стороны, я чувствую этот азарт по внедрению проектов, и я понимаю, что очень тяжело будет уйти, "недовнедрив" какой-то крутой большой проект, в который ты инвестировал много сил и стараний», — заявил он.
При этом Дубилет отметил, что если он увидит, что ему приходится переступать через свои моральные ценности, то есть, если где-то нужно идти на компромисс с совестью, он однозначно уволится.