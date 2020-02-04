Россия эвакуирует из китайской провинции Хубэй 147 человек, причем не все из них россияне. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «РИА Новости»

По словам вице-премьера, эвакуация осуществляется силами ВКС Минобороны России, МИД и посольством РФ в КНР.

«По данным, которые на сейчас МИД представило, (речь идет) о 147 гражданах. Не все граждане РФ, там есть — пока (известно) на данный момент — десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана», — рассказала Голикова.

Эвакуируемые из Китая россияне будут находиться на карантине в Тюменской области.

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Вспышка коронавируса. Минобороны РФ отправило первый самолёт в Ухань © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.