По словам вице-премьера, эвакуация осуществляется силами ВКС Минобороны России, МИД и посольством РФ в КНР.
«По данным, которые на сейчас МИД представило, (речь идет) о 147 гражданах. Не все граждане РФ, там есть — пока (известно) на данный момент — десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и один гражданин Казахстана», — рассказала Голикова.
Эвакуируемые из Китая россияне будут находиться на карантине в Тюменской области.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.