В Грузии в январе 2020 года на 20% увеличилось число туристов, посещаемость россиян выросла на 1,1%. Об этом 4 февраля со ссылкой на данные Национальной администрации туризма сообщило агентство «РИА Новости»

Правительство Грузии готовится возглавить бывший гражданин России. Удастся ли ему примирить Москву и Тбилиси? © Ministry of Internal Affairs of Georgia | Перейти в фотобанк данным ведомства, в январе 2020 года Грузию посетили 633 тысячи человек, что на 19,8% больше, чем в первый месяц 2019 года. В их числе 86 тысяч туристов из России — это на 1,1% больше, чем в январе прошлого года.

«Показатели января имеют особую важность, так как это является прямым ответом тех активностей и мероприятий, которые администрация провела на международном ареале», — заявила глава администрации Мариам Квривишвили.

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Взаимоотношения Москвы и Тбилиси осложнились также после массовых протестов, начавшихся в грузинской столице 20 июня 2019 года.

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии ГА Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента.

Результатом антироссийских выступлений стал временный запрет авиасообщения между Россией и Грузией.