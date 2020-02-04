Евросоюз негативно оценил решение США разрешить применение противопехотных мин за пределами Корейского полуострова, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС во вторник, 4 февраля

В конце января президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин где-либо, кроме Корейского полуострова.

«Решение правительства Соединенных Штатов вновь разрешить применение противопехотных мин вооруженными силами США за пределами Корейского полуострова подрывает глобальную норму против противопехотных мин», — говорится в сообщении, которое приводится на сайте службы.

В Киеве хотят тайно заложить ядерные мины на границе с Россией © Facebook/Арсеній Яценюк

«Их использование в любом месте, в любое время и любым субъектом остается совершенно неприемлемым для Европейского Союза», — заявили во внешнеполитической службе.

ЕС и США являются основными донорами в этой области во всем мире, поддерживая разминирования, обучение в сфере минной опасности и помощь жертвам, отмечается в сообщении.

«Разрешение на применение противопехотных мин не только является прямым противоречием этим действиям, но также негативно влияет на международный порядок, основанный на правилах», — заявили в ЕС.