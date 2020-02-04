Высший антикорупционный суд избрал меру пресечения для бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой в виде залога в 7 млн грн (около 20 млн рублей) в так называемом деле «Золотого мандарина». Соответствующее решение приняла следственная судья Екатерина Широкая, передает «Левый берег»

Министр юстиции Малюська заявил, что не понимает запрета на игровые приставки в СИЗО © Facebook Денис Малюська

По решению суда, ей нужно также сдать заграничные паспорта и не общаться с другими подозреваемыми, свидетелями в деле.

В комментарии изданию Бернацкая заявила, что будет подавать апелляционную жалобу.

«Мы будем обжаловать. Оно основывается на том, что есть такая сумма в декларации… Единственная претензия (стороны обвинения), что якобы первый заместитель министра юстиции не имеет права подписывать платежные документы. Но мы это опровергли в суде. Это было не единственное решение (ЕСПЧ), по которому было подписано платежное поручение», — сказала она.