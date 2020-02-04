Вопрос принадлежности Крыма нельзя обсуждать в «нормандском формате». Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в опубликованном 4 февраля интервью изданию «Громадскьке»

Вопрос Крыма требует прагматичного подхода, считает посол Франции.

Больше новостей о Крыме читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст — наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль», — сказал посол.

По его словам, лидеры «нормандской четверки» должны сосредоточиться на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов и на деэскалации самого конфликта в Донбассе.

Против России. Бортник рассказал, как тема крымских татар объединяет Анкару и Киев © Полина Орловская

Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».