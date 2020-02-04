Вопрос Крыма требует прагматичного подхода, считает посол Франции.
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«Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст — наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль», — сказал посол.
По его словам, лидеры «нормандской четверки» должны сосредоточиться на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов и на деэскалации самого конфликта в Донбассе.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.
Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».