Киев создает телеканал для жителей Донбасса, пользуясь в том числе тем, что республиканские СМИ находятся в комфортных условиях, слишком позитивно оценивают окружающую их реальность и им не хватает доли критичности. Об этом рассказал донецкий тележурналист и блогер Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов об отставке Суркова и украинском ТВ-канале для Донбасса — видео ©

Этот канал, продолжил журналист, нельзя рассматривать как смертельное оружие Киева, но в то же время не надо думать, будто бы его создают исключительно для распила бюджетных средств, а работать на нем будут самые бездарные люди.

Канал, подчеркнул Замдыханов, безусловно, завоюет внимание части донбасской аудитории, но ему будет очень трудно объяснить или оправдать политику Киева, который считает жителей ДНР/ЛНР своими врагами.