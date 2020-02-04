«Им не хватает определенной критичности, не хватает солидарности аудитории. Это подрывает их авторитет, и в этот зазор между местными СМИ и обществом может вклиниться некий канал, который будет позиционировать себя как голос правды», — пояснил эксперт.
Этот канал, продолжил журналист, нельзя рассматривать как смертельное оружие Киева, но в то же время не надо думать, будто бы его создают исключительно для распила бюджетных средств, а работать на нем будут самые бездарные люди.
Канал, подчеркнул Замдыханов, безусловно, завоюет внимание части донбасской аудитории, но ему будет очень трудно объяснить или оправдать политику Киева, который считает жителей ДНР/ЛНР своими врагами.