«Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, экономические мощности, а у нас есть экономические интересы в России и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог», — заявил Понсен.
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Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед собой цель возобновить диалог с Россией, чтобы «оживить» «нормандский формат».
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. После трехлетнего перерыва лидеры «нормандской четверки» встретились на саммите в Париже 9 декабря.