Изоляция России не дала ожидаемых Европой результатов и привела к снижению эффективности переговоров в «нормандском формате», считает посол Франции на Украине Этьен де Понсен. Об этом он рассказал в интервью «Громандське», опубликованном 3 января

«Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, экономические мощности, а у нас есть экономические интересы в России и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог», — заявил Понсен.

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По следам «нормандского формата». Эксперты о том, принесёт ли встреча в Париже мир Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Эммануэль Макрон поставил перед собой цель возобновить диалог с Россией, чтобы «оживить» «нормандский формат».

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. После трехлетнего перерыва лидеры «нормандской четверки» встретились на саммите в Париже 9 декабря.