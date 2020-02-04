Поддержка политической партии «Слуга народа» по состоянию на конец января составила 42,2% Об этом свидетельствует социологический опрос группы «Рейтинг», который был обнародован 4 февраля

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали на парламентских выборах, если бы они проводились в ближайшее воскресенье.

Президентскую партию поддерживают больше 42% из тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 13,5% поддерживают партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 9,5% — партию «Европейская солидарность», 8,1% — партию «Батькивщина», 3,6% — партию «Сила и честь», 3,4% — «Голос».

Офис президента шантажирует депутатов от «Слуги народа» — СМИ © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Были опрошены 2500 человек.Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), — не более 2%.