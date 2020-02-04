Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали на парламентских выборах, если бы они проводились в ближайшее воскресенье.
Президентскую партию поддерживают больше 42% из тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 13,5% поддерживают партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 9,5% — партию «Европейская солидарность», 8,1% — партию «Батькивщина», 3,6% — партию «Сила и честь», 3,4% — «Голос».
Рейтинг других политических сил составил менее 3%. Тех, кто не определился — около 16%. Отмечается, что опрос проводился 22-26 ноября 2019 года.
Были опрошены 2500 человек.Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), — не более 2%.