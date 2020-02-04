Поставками газа занимается компания российская компания «Новатэк» через завод в портовом городе Высоцк.
Составители отчета уверяют, что «Новатэк» стремится выйти на балтийский рынок топлива, предлагая низкие цены за счет установленных российской властью льготных условий для экспорта
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Таким образом предприятие играет «важную роль в долгосрочной игре России по восстановлению своего доминирующего положения на региональном газовом рынке».
«Новатэк» — из самых прозрачных компаний в России, однако стратегия этой компании координируется высшим руководством РФ, утверждает ДГБ. Владельцем части пакета акций компании является «Газпром».
Клайпедский терминал СПГ регулярно получает грузы из России. Танкер доставил четвертую за этот год партию топлива в конце января.
Услугами Клайпедского терминала СПГ пользуются литовский энергооператор Ignitis, йонавский завод по производству химических удобрений Achema и предприятие по торговле сырьем Imlitex