Энергетической независимости Литвы угрожает импорт сжиженного природного газа из России. Об этом говорится в докладе Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ)и Второго департамента оперативных служб Министерства обороны республики, передает Sputnik Литва

Поставками газа занимается компания российская компания «Новатэк» через завод в портовом городе Высоцк.

Составители отчета уверяют, что «Новатэк» стремится выйти на балтийский рынок топлива, предлагая низкие цены за счет установленных российской властью льготных условий для экспорта

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Литва назвала Россию самой большой угрозой для государства © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

«Новатэк» — из самых прозрачных компаний в России, однако стратегия этой компании координируется высшим руководством РФ, утверждает ДГБ. Владельцем части пакета акций компании является «Газпром».

Клайпедский терминал СПГ регулярно получает грузы из России. Танкер доставил четвертую за этот год партию топлива в конце января.

Услугами Клайпедского терминала СПГ пользуются литовский энергооператор Ignitis, йонавский завод по производству химических удобрений Achema и предприятие по торговле сырьем Imlitex