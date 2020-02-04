В период с 27 января по 2 февраля пограничники находили продукты в ручной клади и багаже людей, пересекавших границу с Литвой и Польшей.
Так, у 10 частных лиц инспекторы нашли 104 килограмма мясной и молочной продукции. Ее часть была возвращена в Литву и Польшу, часть утилизирована.
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Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства — на продукции отсутствовала упаковка, а у ее владельцев не было ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз от Россельхознадзора.