Российские пограничники не пустили в страну более 100 килограммов молочной и мясной продукции из Польши и Литвы. Об этом во вторник, 4 января, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области

Литва назвала Россию самой большой угрозой для государства © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк находили продукты в ручной клади и багаже людей, пересекавших границу с Литвой и Польшей.

Так, у 10 частных лиц инспекторы нашли 104 килограмма мясной и молочной продукции. Ее часть была возвращена в Литву и Польшу, часть утилизирована.

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Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства — на продукции отсутствовала упаковка, а у ее владельцев не было ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз от Россельхознадзора.