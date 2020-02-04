Кабинет министров Украины 3 февраля подал на рассмотрение депутатов Рады законопроект о перечне госпредприятий, не подлежащих приватизации. Об этом 4 февраля свидетельствуют данные на сайте Рады

Масштабная приватизация, или Украина в розницу. Ошибка президента © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и которые не подлежат приватизации.

В частности, в него входят: «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопровода Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргаздобыча», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», Государственная холдинговая акционерная компания «Артем», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Укрзализныця», «Укрпочта».