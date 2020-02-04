Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не обнародованы.
Ранее Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и которые не подлежат приватизации.
В частности, в него входят: «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопровода Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргаздобыча», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», Государственная холдинговая акционерная компания «Артем», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Укрзализныця», «Укрпочта».