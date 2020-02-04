Минск готов перейти к закупкам российской нефти по мировым ценам. Об этом 4 февраля заявил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА

К началу 2020 года Минск и Москва не смогли прийти к соглашению по стоимости нефти. Россия с 1 января частично прекратила сырья Белоруссию.

В качестве ответной меры Белоруссии удалось договориться о покупке 80 тысяч тонн нефти в Норвегии.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.

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По его словам, российская сторона не соглашается на такие предложения и настаивает на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь.

Суздальцев объяснил, что будет, если РФ компенсирует Лукашенко потери за налоговый маневр © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России предполагает, что в ближайшие годы вывозная пошлина на нефть снизится с 30% до 0%, но на эту же величину будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых.

Минск считает, что из-за этого Белоруссия будет терять уже к 2024 году около 2 млрд долларов, и поэтому требует от Москвы компенсации.