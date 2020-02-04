Правоохранители предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза, которое организовала его бывшая жена. Об этом 4 февраля сообщает Служба безопасности Украины на своем сайте

По данным следствия, гражданка соседней страны (название которой не сообщается), которая учится в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска, хотела заказать убийство бывшего мужа из-за несогласия с решением суда, который отдал их общего ребенка отцу, а ее обязал платить алименты.

Оперативники СБУ получили информацию, что иностранка подыскивает исполнителя для совершения убийства. За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю 4,3 тысячи долларов США.

Плевать на СБУ! Закарпатские венгры намерены остаться главными сепаратистами мирового футбола © conifa.org | conifa.org | Перейти в фотобанк

3 февраля правоохранители задержали женщину и исполнителя в Ивано-Франковске, где она передавала аванс в размере 500 долларов США.