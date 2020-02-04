По данным следствия, гражданка соседней страны (название которой не сообщается), которая учится в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска, хотела заказать убийство бывшего мужа из-за несогласия с решением суда, который отдал их общего ребенка отцу, а ее обязал платить алименты.
Оперативники СБУ получили информацию, что иностранка подыскивает исполнителя для совершения убийства. За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю 4,3 тысячи долларов США.
По версии следствия, убийство должно было выглядеть как несчастный случай и состояться за границей, где постоянно проживает ее бывший муж, в то время как она будет находиться в Украине, чтобы обеспечить себе алиби.
3 февраля правоохранители задержали женщину и исполнителя в Ивано-Франковске, где она передавала аванс в размере 500 долларов США.