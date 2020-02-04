Верховная Рада поддержала законопроект, которым предусматривается уменьшение конституционного числа депутатов в парламенте с 450 до 300 человек. Трансляцию пленарного заседания 4 февраля вел официальный канал «Рада»

Спустя 28 лет: Верховная Рада разработает и примет закон о госсимволах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Проект изменений в Конституцию предусматривает сокращение количества нардепов с 450 до 300. Документ в случае принятия во втором и третьем чтениях начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады.

Таким образом, избранный парламент сможет работать в существующем составе, а вот новый — уже в составе 300 депутатов.

Кроме того, предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе, а кандидаты обязаны будут свободно владеть государственным (украинским) языком.