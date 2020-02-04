За соответствующий проект постановления проголосовали 236 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Ни одного голоса «за» не дали «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», группы «За будущее» и «Доверие».
Проект изменений в Конституцию предусматривает сокращение количества нардепов с 450 до 300. Документ в случае принятия во втором и третьем чтениях начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады.
Таким образом, избранный парламент сможет работать в существующем составе, а вот новый — уже в составе 300 депутатов.
Кроме того, предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе, а кандидаты обязаны будут свободно владеть государственным (украинским) языком.