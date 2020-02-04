Эрдоган 3 февраля приветствовал встречавший его перед Мариинским дворцом в Киеве почетный караул словами «Слава Украине».
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«В Киеве господин Эрдоган поприветствовал почетный караул нацистским вскриком "Слава Украине". Тут не нужно искать проблемы. Возможно, господин Эрдоган даже не понял, что сказал. Текст ему, вероятно, подготовили спичрайтеры, чтобы умаслить Зеленского, вернее даже радикалов, перед которыми пляшет Зеленский», — сказала Поклонская.
Депутат пообещала рассказать Эрдогану при встрече об истории этого приветствия и зверствах бандеровцев на Западной Украине.
Лозунг «Слава Украине — Героям слава» использовали в качестве официального пароля-приветствия члены ОУН-УПА*.
*Деятельность организации под названием УПА запрещена в РФ