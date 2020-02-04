Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обратившийся с бандеровским лозунгом к почетному караулу в Киеве, лишь произнес подготовленный для него текст, не понимая смысла этих слов. Об этом 4 февраля в комментарии РИА Новости рассказала зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская

Эрдоган 3 февраля приветствовал встречавший его перед Мариинским дворцом в Киеве почетный караул словами «Слава Украине». Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру «В Киеве господин Эрдоган поприветствовал почетный караул нацистским вскриком "Слава Украине". Тут не нужно искать проблемы. Возможно, господин Эрдоган даже не понял, что сказал. Текст ему, вероятно, подготовили спичрайтеры, чтобы умаслить Зеленского, вернее даже радикалов, перед которыми пляшет Зеленский», — сказала Поклонская. «Слава Украине». Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом бандеровцев © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Лозунг «Слава Украине — Героям слава» использовали в качестве официального пароля-приветствия члены ОУН-УПА*. *Деятельность организации под названием УПА запрещена в РФ