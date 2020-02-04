Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с новым министром развития общин и территорий борьба с коррупцией, которая была начата в архитектурной отрасли, не остановится. Об этом 4 февраля глава правительства написал в Telegram

Слободчук назвал условия, при которых Гончарук уйдет в отставку © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Правительство продолжит работу над задачами, которые были в приоритете Минрегиона, — региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство.

«Парламент проголосовал за назначение на должность вице-премьера — министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Денис — отличный менеджер. В этом году фокус Министерства развития общин и территорий мы смещаем на децентразилацию и созданияекак можно большего количества способных общин», — написал Гончарук.