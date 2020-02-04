По его словам, реформа децентрализации остается актуальной.
Правительство продолжит работу над задачами, которые были в приоритете Минрегиона, — региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство.
«Парламент проголосовал за назначение на должность вице-премьера — министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Денис — отличный менеджер. В этом году фокус Министерства развития общин и территорий мы смещаем на децентразилацию и созданияекак можно большего количества способных общин», — написал Гончарук.