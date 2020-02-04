Согласно докладу, опубликованному на сайте департамента, Россия «постоянно усиливает свои ядерные мощности, развивает новые вооружения и проводит масштабные учения». Возможность быстро и централизованно принимать решения, по мнению спецслужб, дает Москве преимущество перед Литвой и многими странами-соседками.
«Система электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург помогает российским спецслужбам собирать информацию о приезжающих туристах и находить подходящие объекты для вербовки. Кроме сбора информации, связанной с Литвой, российские спецслужбы пытаются распространять влияние через общины российских соотечественников в Литве», — говорится в документе.
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Кроме того, Россия и Китай были названы самыми большими угрозами для Литвы в области кибербезопасности и энергонезависимости.
При этом в документе отмечается, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в Литве в 2019 году, по результатам которых победу одержал Гитанас Науседа.