Департамент госбезопасности Литвы совместно со Вторым департаментом оперативных служб Министерства обороны республики опубликовали отчет, в котором назвали Россию «самой большой угрозой» для государства. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщило издание Sputnik Литва

Новая Речь Посполитая. В Литве придумали, с какими странами нужно «дружить» против России © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк докладу, опубликованному на сайте департамента, Россия «постоянно усиливает свои ядерные мощности, развивает новые вооружения и проводит масштабные учения». Возможность быстро и централизованно принимать решения, по мнению спецслужб, дает Москве преимущество перед Литвой и многими странами-соседками.

«Система электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург помогает российским спецслужбам собирать информацию о приезжающих туристах и находить подходящие объекты для вербовки. Кроме сбора информации, связанной с Литвой, российские спецслужбы пытаются распространять влияние через общины российских соотечественников в Литве», — говорится в документе.

Подробнее о российско-литовских отношениях читайте в Telegram-канале Украина.ру

Кроме того, Россия и Китай были названы самыми большими угрозами для Литвы в области кибербезопасности и энергонезависимости.

При этом в документе отмечается, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в Литве в 2019 году, по результатам которых победу одержал Гитанас Науседа.