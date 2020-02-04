«С учетом увольнения министра громад Алены Бабак и назначения вице-премьера Дениса Шмыгаля в ближайшем времени возможны 4-5 кадровых изменений», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку отменить объединение некоторых министерств. Министерство ветеранов и оккупированных территорий разделят на два.
Министерство аграрной политики от Министерства экономики отделять не будут, хоть его ликвидацию и признали ошибкой. Разделение Министерства культуры, молодежи и спорта в перспективе также запланировано.