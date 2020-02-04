Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба МВД в ответе на информационный запрос «Украинской правды»

«На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД "Огнестрельное оружие" награждено 438 человек», — говорится в сообщении.

На Авакова открывают уголовное дело за раздачу оружия © Facebook/Arsen Avakov

В МВД на это заявили, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело.

Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Нацполиции.

Другую информацию они не сообщили, указав, что это персональные данные.