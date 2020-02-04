«На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД "Огнестрельное оружие" награждено 438 человек», — говорится в сообщении.
На другие вопросы запроса в МВД не ответили. Издание просило по возможности указать количество человек, которых наградили оружием, по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также указать виды оружия, которым награждали людей в 2019 году.
В МВД на это заявили, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело.
Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Нацполиции.
Другую информацию они не сообщили, указав, что это персональные данные.