Белоруссия в ближайшие месяцы назначит посла в США. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает Sputnik Беларусь во вторник, 4 февраля

Американские СМИ назвали кандидатуру на пост первого за 12 лет посла США в Белоруссии © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Майкл Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время назначить своего посла в Белоруссии. По мнению американских СМИ, им может стать помощник госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.

«Мы со своей стороны тоже можем направить нашего представителя в ближайшее время — в течение нескольких месяцев, потому что нужно выполнить некоторые протокольные требования, технические и так далее», — заявил Макей.

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Белоруссия и США взаимно отозвали послов и сократили штаты дипмиссий в 2008 году из-за ухудшения отношений. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные.