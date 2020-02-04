Ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время назначить своего посла в Белоруссии. По мнению американских СМИ, им может стать помощник госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.
«Мы со своей стороны тоже можем направить нашего представителя в ближайшее время — в течение нескольких месяцев, потому что нужно выполнить некоторые протокольные требования, технические и так далее», — заявил Макей.
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Белоруссия и США взаимно отозвали послов и сократили штаты дипмиссий в 2008 году из-за ухудшения отношений. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные.