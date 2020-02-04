Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире
Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире
© Facebook, Алексей Калиниченко
Покидающих Китай будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Сотрудники ведомства вывезут их Уханя и несколько граждан стран СНГ, уточнил посол России в Китае.

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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.