Первый самолет Воздушно-космических сил вылетел из аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из китайского города Ухань. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает 4 февраля «Интерфакс»

Калиниченко: Коронавирус показал, как легко подорвать самую мощную экономику в мире © Facebook, Алексей Калиниченко

Сотрудники ведомства вывезут их Уханя и несколько граждан стран СНГ, уточнил посол России в Китае.

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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.