Покидающих Китай будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
Сотрудники ведомства вывезут их Уханя и несколько граждан стран СНГ, уточнил посол России в Китае.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.