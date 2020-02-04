Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «период холода» в белорусско-американских отношениях закончился, передает БелТА 4 февраля

Глава МИД Белоруссии призвал США к активному присутствию в стране и вспомнил про права человека © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Майкл Помпео посетил Минск, где провел переговоры с Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Глава Госдепа сказал, что Вашингтон готов обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам.

«Я не скажу, искренне отвечу, что американцы у нас уж такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился… Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — заявил Лукашенко.

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Ранее Макей сообщил, что Белоруссия в течение нескольких месяцев назначит посла в США. Вашингтон, в свою очередь, также в ближайшее время назначит своего диппредставителя в Минске.

Им может стать Джули Фишер, которая ранее работала заместителем постпреда США при НАТО, а также в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве.